Asylreform : Seehofer kann EU-Staaten nicht auf gemeinsame Linie bringen

F.A.Z.-Adventskalender : Bertl schmückt den Römerberg

Auch wenn in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt Corona-bedingt ausfallen muss, wurde dennoch der Weihnachtsbaum am Römerberg aufgestellt. Schauen Sie das Video an und beantworten Sie die Frage für den F.A.Z.-Adventskalender: Wie groß war Bäumchen Bertl ursprünglich?