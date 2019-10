F.A.Z.-Sprinter : AKK im Abwärtstrend

Im Brexit-Drama setzt Boris Johnson auf ein riskantes Vabanquespiel. Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt mit ihren Vorstößen glücklos – und das Klimapaket ist abermals Thema in Berlin. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Wie schrieb ein Journalistenkollege neulich auf Twitter: „Liebe Briten, sagt doch einfach Bescheid, wenn Ihr so weit seid!“ Doch wann das im unendlichen Brexit-Drama so ist – und ob man in London überhaupt jemals so weit sein wird –, ist nach diesem Donnerstag mal wieder unklarer denn je. Boris Johnson hat Neuwahlen für den 12. Dezember vorgeschlagen – damit will er offenkundig den gordischen Knoten lösen. Denn der Premierminister hat in der vergangenen Woche zwar ein neues Austrittsabkommen mit der EU ausgehandelt – um das Paket noch rechtzeitig bis zum 31. Oktober durchzubringen, fehlt ihm im Parlament aber die Mehrheit. Die erhofft sich Johnson nun also von einer Neuwahl, aber auch dieses Spiel des Spielers birgt viele Risiken. Denn um Neuwahlen herbeizuführen, braucht Johnson eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Unterhaus – und dafür etliche Stimmen von der Labour-Partei. „Wir können keine weitere Lähmung riskieren“, schrieb Johnson in einem Brief an Labour-Chef Jeremy Corbyn – doch ob das Kalkül aufgeht, ist ungewiss. Sollte Johnson mit dem Neuwahl-Vorschlag scheitern, kann er eigentlich nur noch zurücktreten und dann ginge das Brexit-Drama in den kommenden Monaten erst recht weiter.

Eine deutlich kürzere Halbwertszeit als das Brexit-Drama könnte hingegen der Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin und bislang glücklosen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer haben, eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien einzurichten. Auch bei der Nato hat ihr überraschender Vorstoß jedenfalls alles andere als Begeisterungsstürme ausgelöst. Beim Herbsttreffen der Nato-Verteidigungsminister dämpfte vor allem der Amerikaner Mark Esper vergleichsweise brüsk die Hoffnung der deutschen Verteidigungsministerin, mit ihrem Vorschlag auch innenpolitisch zu reüssieren: Washington habe nicht vor, „Bodentruppen oder irgendwas sonst (anything) zu dem Einsatz beizutragen“. Ohne amerikanische Beteiligung ist ein solcher Einsatz in Nordsyrien aber kaum vorstellbar, analysiert unser Brüsseler Korrespondent Thomas Gutschker in seinem Text. Der stellvertretende Außenpolitikchef Nikolas Busse kommentiert, warum es auch militärisch nur schwer denkbar ist, dass ausgerechnet die Türkei, das Land also, „dessen Einmarsch die Kurden-Gebiete in Nordsyrien erst destabilisiert hat“, nun als Nato-Mitglied ein Teil der Lösung sein soll. Und unsere Berliner Korrespondenten Eckart Lohse und Peter Carstens beschreiben, warum die Kritik an AKK auch in Deutschland nicht abreißt.

Nicht abreißende Kritik war übrigens auch ein Dauerthema für den langjährigen EZB-Präsidenten Mario Draghi. Am Donnerstag hat sich der Italiener nach acht Jahren an der EZB-Spitze mit einer letzten Zinssitzung und einer letzten Pressekonferenz verabschiedet – was bleibt von ihm? F.A.Z.-Herausgeber Gerald Braunberger zieht in seiner Analyse Bilanz.

Und sonst: berät der Bundestag erste Gesetzentwürfe aus dem viel gescholtenen Klimapaket. Endet in Elmau die Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten. Tritt Friedrich Merz, einstige und vielleicht auch neue CDU-Hoffnung, vor der Landtagswahl in Thüringen in Nordhausen gemeinsam mit Spitzenkandidat Mike Mohring auf. Wird in Nürnberg die Konsumklimastudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) vorgestellt. Darf in Australien zum letzten Mal der Uluru, der heilige Berg der Ureinwohner, bestiegen werden. Von Samstag an gilt für ihn ein Kletterverbot.

Die Nacht in Kürze

Nach Informationen der “Washington Post“ hat das Umfeld von Präsident Trump nicht nur Militärhilfen zurückgehalten, sondern auch über Handelspräferenzen versucht auf die Regierung der Ukraine zugunsten der Republikaner Druck auszuüben. Ob Präsident Trump direkt involviert war, ist unklar.

Die „Washington Post“ und die „New York Times“ sind dem Präsidenten nicht erst seit der Ukraine-Affäre ein Dorn im Auge. Er hat die Zeitungen in der Vergangenheit öffentlich als „Feinde des Volkes“ bezeichnet. Staatliche Behörden sollen deshalb künftig ihre Abos kündigen.

In Baden-Württemberg will Bosch noch mehr Stellen abbauen als erwartet. Weitere 1.000 Arbeitsplätze von den 5.0000 am Standort Schwäbisch Gmünd sollen gestrichen werden.