Baerbock im F.A.Z.-Gespräch : „Das geht mir unter die Haut“

Frau Baerbock, Sie haben mit eigenen Augen die verheerenden Folgen der Flutkatastrophe gesehen. Reicht die Hilfe, die der Staat nun leistet?

Menschen haben alles verloren. Viele ihre Liebsten, andere ihr ganzes Hab und Gut. Das geht mir unter die Haut. Ich war im Haus eines älteren Paares, das stark beschädigt war. Der Keller stand voll Öl, weil die Flut den Tank rausgerissen hatte. Andernorts wurden Kitas zerstört. Zehntausende sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz weiter ohne Trinkwasser. Betriebe stehen vor der Situation, dass sie gar nicht mehr weiterarbeiten können. Die Soforthilfe, die das Bundeskabinett jetzt verabschiedet hat, ist richtig. Doch das reicht nicht. Wir wollen darüber hinaus für den kommunalen Wiederaufbau einen größeren Unterstützungsfonds für die betroffenen Gebiete auflegen. Und wir müssen vorsorgen: Für viele Menschen ist das Häuschen die Altersvorsorge. Das müssen wir besser schützen. Ähnlich wie bei der energetischen Gebäudesanierung sollten daher Hausbesitzer mit KfW-Krediten oder steuerlicher Absetzbarkeit unterstützt werden, wenn sie ihr Haus mit baulichen Maßnahmen gegen Extremwetter schützen wollen.

Wer trägt die Verantwortung dafür, dass so viele Menschen umgekommen sind?

Das Unberechenbare von Katastrophen und solchen Extremwetterereignissen ist, dass man es nicht komplett vorhersehen kann. Aber wir müssen uns genau anschauen, warum nicht alle rechtzeitig gewarnt wurden oder Hilfe zu spät kam. Politik steht in der Verantwortung, die Menschen zu schützen. Mein Vorschlag: Bei überregionalen Katastrophen sollte der Bund mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine stärkere koordinierende Rolle spielen. Und es reicht nicht, Klimaschutz nur zu versprechen, es braucht auch eine Bundesregierung, die ihn konsequent macht.

Kann man unter dem Eindruck dieser Katastrophe noch munter Wahlkampf machen?

Im Moment der Katastrophe geht es nicht um parteipolitische Fragen, sondern es geht um Nothilfe direkt vor Ort. Ich habe mich deshalb bewusst entschieden, in die Krisenregionen ohne Kameras zu fahren. Die Folgen der Ereignisse führen eindringlich vor Augen, was alles auf dem Spiel steht, wenn unser Land nicht rechtzeitig Vorsorge leistet. Das muss sich ändern. Auch darum geht es bei der Bundestagswahl: Wem können die Menschen vertrauen, dass diese Vorsorge kommt? Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger haben ein Recht darauf zu erfahren, wer wie in den besseren Schutz der Bevölkerung investieren will. Neben Soforthilfe und Förderungen wollen wir auch ausreichend Geld zur Verfügung stellen, um Kommunen etwa beim Hochwasserschutz besser zu unterstützen. Ich schlage einen Vorsorgefonds für Kommunen vor. Und natürlich braucht es ein starkes Klimaschutzprogramm.

Sie wollen Bundeskanzlerin werden. Auf ihren Plakaten ist von diesem Anspruch bisher noch nichts zu sehen. Haben Sie Angst vor der eigenen Courage?