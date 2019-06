Bis Ende Juli : Amerika setzt Türkei Frist für Verzicht auf russische Raketen

D-Day : Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Veteranen haben in der südenglischen Stadt Portsmouth den 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie gefeiert. Die Gedenkfeierlichkeiten erinnerten an den Aufbruch von mehr als 150.000 alliierten Soldaten, die dann am 6. Juni 1944 in Nordfrankreich in der Normandie landeten.