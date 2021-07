Fernsehmoderator : Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren gestorben

Aktualisiert am

Der Entertainer Alfred Biolek ist tot. Er starb am Freitagmorgen. Der frühere Fernsehmoderator und Talkmaster sei in seiner Kölner Wohnung friedlich eingeschlafen, sagte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Deutschen Presse-Agentur. Biolek war seit längerem gesundheitlich angeschlagen gewesen. Er wurde 87 Jahre alt.

Biolek, der 1934 in Freistadt in der Tschechoslowakei geboren wurde, erlangte als Fernsehmoderator in den Siebziger Jahren Bekanntheit. Der Jurist machte sich auch durch diverse Kochbücher einen Namen.

Zum achtzigsten Geburtstag 2014 hieß es in der F.A.Z. zum Wirken Bioleks: „Alfred Biolek hat tragende Linien des heutigen Fernsehens vorgezeichnet und wohl gemerkt, dass damit irgendetwas irgendwann nicht mehr stimme. Aus dem Gespräch wurde der Talk, aus dem Treffen am Herd die Küchenschlacht. Was bei Biolek formvollendet war, geriet aus den Fugen.“

