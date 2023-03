Das Versprechen war klar: Wenn das Geld an Wert verliert, kann es Anlegern helfen, in Aktien zu investieren. Doch jetzt stellt sich heraus, dass das so nicht stimmt.

So heftig wie im vergangenen Jahr hat die Inflation schon seit Jahrzehnten nicht mehr zugeschlagen. Teilweise stiegen die Preise um mehr als acht Prozent. Das hatte Folgen nicht nur beim Einkaufen, sondern auch im Depot der Anleger. Die Ersparnisse schmolzen dahin. Und der beste Inflationsschutz wurde zum großen Thema.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Bankberater packten schnell ihre Standardempfehlungen aus, die sie in der Ausbildung gelernt haben. In Inflationszeiten müssten die Anleger vor allem Sachwerte kaufen, sagten sie dann, also Gold, Immobilien – und Aktien. Denn sie verlieren durch die Inflation nicht an Wert. Die Aktien profitierten sogar davon, weil die Unternehmen dann ihre Preise besser anheben könnten. Das steigert ihre Umsätze und im besten Fall auch ihre Gewinne und hilft damit dem Aktienkurs.