Taliban vor Kabul : Afghanische Regierung kündigt friedliche Machtübergabe an

Ein afghanischer Soldat am Sonntag in Kabul Bild: Reuters

Die radikalislamischen Taliban sind nach Angaben des afghanischen Innenministeriums in die afghanische Hauptstadt Kabul vorgedrungen. Das Innenministerium teilte mit, die Islamisten stießen von allen Seiten auf die Stadt vor. Die Regierung kündigte eine friedliche Machtübergabe an. „Es wird keinen Angriff auf die Stadt geben“, sagte Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal in einer aufgezeichneten Ansprache. Demnach solle eine Übergangsregierung gebildet werden.

Auch der Stabschef von Präsident Aschraf Ghani, Matin Bek, schrieb im Onlinedienst Twitter: „Keine Panik! Kabul ist sicher.“ Noch am Samstag hatte Präsident Aschraf Ghani in einer Rede an die Nation eine „Remobilisierung“ der afghanischen Streitkräfte angekündigt. Zugleich sprach er jedoch auch von einer möglichen „politischen Lösung" in dem Konflikt. Ghanis Äußerung wurde bereits als Bereitschaft zur Kapitulation gewertet. Das afghanische Präsidialamt rief die Einwohner zu Ruhe und Besonnenheit auf. Gleichzeitig wurden in der Hauptstadt Regierungsgebäude geräumt. Die US-Botschaft flog Personal mit Helikoptern zum Flughafen. Auch andere Staaten, darunter Deutschland, bereiteten die Evakuierung ihrer Staatsbürger vor.

Bewohner von Außenbezirken der Hauptstadt hatten am Sonntagmorgen berichtet, Kämpfer der Islamisten seien in der Stadt. Ein Taliban-Sprecher erklärte hingegen, die Kämpfer hätten Anordnung, an den Toren der Stadt zu halten und nicht nach Kabul vorzudringen. Sie sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten. Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen friedlichen Einmarsch in Kabul verhandeln.

Pakistan schließt wichtigen Grenzübergang

Die Taliban-Führung erklärte außerdem in Doha, dass allen Menschen, die Kabul verlassen wollten, ein sicherer Abzug gewährt werde. Frauen sollten sich an geschützte Orte begeben. Ein Nato-Vertreter sagte, dass mehrere EU-Mitarbeiter an einen sicheren Ort in Kabul gebracht worden seien. Rund um Kabul waren am Morgen nach Angaben von Einwohnern Schüsse zu hören.

Pakistan schloss nach Angaben seines Innenministeriums den wichtigen Grenzübergang Torkham ins benachbarte Afghanistan geschlossen. Auf afghanischer Seite hatten die Taliban den Grenzposten erobert. Sie kontrollieren damit jetzt alle großen Grenzübergänge, die aus Afghanistan herausführen.

Die Islamisten hatten in den vergangenen Tagen eine afghanische Stadt nach der anderen oft kampflos eingenommen, zuletzt auch das strategisch wichtige Dschalalabad im Osten und den früheren Bundeswehr-Standort Mazar-i-Scharif im Norden. Sie wurden den Kämpfern nahezu widerstandslos überlassen. „Es finden zurzeit keine Kämpfe statt, weil sich der Gouverneur den Taliban ergeben hat“, sagte ein afghanischer Behördenvertreter in Dschalalabad der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Leben von Zivilisten zu retten.

„Kämpfen wäre sinnlos gewesen“, erklärten auch zwei Provinzräte. Ein Einwohner berichtete, die Islamisten seien um sechs Uhr morgens (Ortszeit) in die wirtschaftlich wichtige Stadt mit 280.000 Einwohnern eingedrungen. Sie würden niemanden belästigen und hätten den Menschen gesagt, sie sollten nicht plündern. Soldaten würden von ihnen entwaffnet und nach Hause geschickt, sagte der Bewohner weiter. In sozialen Medien geteilte Bilder zeigten rund ein Dutzend Taliban-Kämpfer im Büro des Provinzgouverneurs.

Seehofer: „Ein Desaster“

Bundesinnenminister Horst Seehofer rechnet angesichts der aktuellen Entwicklung mit einem Flüchtlingsstrom und hält den 20 Jahre langen Afghanistan-Einsatz für gescheitert. „Man muss damit rechnen, dass sich Menschen in Bewegung setzen, auch in Richtung Europa“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“. „Das ist keine Angstmache, sondern eine realistische Beschreibung der Situation.“

Es gehe dabei nicht nur um Afghanistan, sondern auch um Länder wie Pakistan, Iran, die Türkei oder Libyen. „Wir stehen vor schwierigen Entwicklungen“, warnte der CSU-Politiker. Zwar sei die Motivation des Einsatzes in Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September 2001 berechtigt gewesen. „Aber im Ergebnis ist der langfristige Einsatz nach 20 Jahren relativer Stabilität gescheitert.“ Was im Moment in Afghanistan geschieht, sei „ein Desaster.“ Seehofer sagte weiter:: Die Entwicklung in Afghanistan ist wirklich sehr bitter und berührt mich auch persönlich sehr.“ Seit 2003 sind in Afghanistan 35 deutsche Soldaten gefallen. 25 weitere starben bei Unfällen oder aus anderen Ursachen. Viele Soldaten wurden verletzt und verstümmelt.

Ein militärisches Eingreifen halte er jetzt nicht mehr für möglich, sagte Seehofer. „Das, was jetzt durch die Amerikaner und durch die Briten geschieht, dass man die Reduzierung des Botschaftspersonals militärisch absichert, ist das Maximum.“ Jetzt schlage die Stunde der Außenpolitik. Dies müsse jetzt auf europäischer Ebene abgestimmt werden. „Leider ist die europäische Kommission in dieser so entscheidenden Phase sehr zurückhaltend.“