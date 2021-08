Taliban dementieren : Afghanisches Innenministerium: Taliban starten Angriff auf Kabul

Die radikalislamischen Taliban sind nach Angaben des afghanischen Innenministeriums in die afghanische Hauptstadt Kabul vorgedrungen. Das Innenministerium teilte mit, die Islamisten stießen von allen Seiten auf die Stadt vor. Bewohner von Außenbezirken der Hauptstadt sagten am Sonntagmorgen der Nachrichtenagentur AFP, Kämpfer der Islamisten seien in der Stadt. Ein Taliban-Sprecher erklärte hingegen, die Kämpfer hätten Anordnung, an den Toren der Stadt zu halten und nicht nach Kabul vorzudringen. Sie sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten.

Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen friedlichen Einmarsch in Kabul verhandeln.

Die Taliban-Führung erklärte außerdem in Doha, dass allen Menschen, die Kabul verlassen wollten, ein sicherer Abzug gewährt werde. Frauen sollten sich an geschützte Orte begeben. Ein Nato-Vertreter sagte, dass mehrere EU-Mitarbeiter an einen sicheren Ort in Kabul gebracht worden seien. Rund um Kabul waren am Morgen nach Angaben von Einwohnern Schüsse zu hören. Das afghanische Präsidialamt teilte auf Twitter mit, die Sicherheitskräfte hätten die Lage unter Kontrolle.

Mehr zum Thema 1/

Kurz zuvor hatten die Taliban auch die vorletzte Großstadt, Dschalalabad im Osten Afghanistans, eingenommen. Auch sie wurde den Kämpfern, wie zuvor Mazar-i-Scharif, widerstandslos überlassen. „Es finden zurzeit keine Kämpfe statt, weil sich der Gouverneur den Taliban ergeben hat“, sagte ein afghanischer Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Leben von Zivilisten zu retten.

„Kämpfen wäre sinnlos gewesen“, erklärten auch zwei Provinzräte. Ein Einwohner berichtete, die Islamisten seien um sechs Uhr morgens (Ortszeit) in die wirtschaftlich wichtige Stadt mit 280.000 Einwohnern eingedrungen. Sie würden niemanden belästigen und hätten den Menschen gesagt, sie sollten nicht plündern. Soldaten würden von ihnen entwaffnet und nach Hause geschickt, sagte der Bewohner weiter. In sozialen Medien geteilte Bilder zeigten rund ein Dutzend Taliban-Kämpfer im Büro des Provinzgouverneurs.