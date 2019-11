Korrespondenten aus aller Welt : Vor dem Glanz die Substanz

Das Netz aus mehr als dreißig eigener Korrespondenten, über das die Frankfurter Allgemeine Zeitung verfügt, ist einzigartig. Es handelt sich nicht um freie Mitarbeiter, die für einen Bauchladen an Blättern schreiben und ihre Texte den Abnehmern anpassen müssen. Die Korrespondenten schreiben nur für diese Zeitung. Alle haben ihren Stil, der in der Zentrale nicht auf eine sprachliche Einheitsnorm getrimmt wird. Doch wissen auch alle, was Leserschaft und Redaktion erwarten: fundierte, unaufgeregte Berichterstattung.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Das Kerngeschäft ist, was Journalisten „Schwarzbrot“ nennen: die ausführliche Nachricht, die faktensatte Analyse. Sie sollen nicht nur allgemein interessierte Leser neugierig machen, sondern auch der Fachwelt Neuigkeiten bieten. Dazu gibt die Zeitung ihren Korrespondenten, was guter Journalismus braucht: Zeit und ein Reisebudget. Ein wesentlicher Teil des Korrespondentendaseins besteht aus dem Unterwegssein. Reisen ist das halbe Korrespondentenleben. Man kann noch so emsig telefonieren – nichts gleicht dem Erkenntnisgewinn, der sich in direkten Gesprächen, durch Dabeisein und Beobachten gewinnen lässt.

Die Welt ist nie auserzählt

Auf Reisen gilt es, Kontakte zu pflegen. Mit Kabinettschefs, Würden-, Amts-, Entscheidungsträgern aus der Entourage von Politikern. Oder mit den Politikern selbst. Mitunter im „Hintergrundgespräch“. Daraus darf allerdings nicht oder bestenfalls vage zitiert werden. Wichtig ist es, sich ein Land auch abseits der Hauptstädte und Amtsstuben zu erreisen – das gilt für Auslands- wie für Inlandskorrespondenten. Der Unterschied: die Sprache. Da viele Auslandskorrespondenten ein Dutzend oder mehr Länder betreuen, bleibt es nicht aus, dass sie auf Übersetzer angewiesen sind. Sie müssen politisch wache Köpfe sein, die bei den Recherchen durch die zeitgeschichtlichen Untiefen der jeweiligen Länder lotsen können.

Zur Qualitätssicherung einer fundierten Berichterstattung gehört aber nicht zuletzt: Zeit. Es gibt Fristen wie den Redaktionsschluss, doch für die vertiefende Berichterstattung zählt etwas anderes: Der Text ist reif, wenn er fertig recherchiert ist. Deshalb gibt es keine vorgegebene Mindestanzahl von Artikeln, die Korrespondenten im Monat zu liefern haben. Oft geben ohnehin Tagesereignisse die Schlagzahl vor: Wahlen, zerbrochene Koalitionen, Ministerrücktritte – es versteht sich von selbst, darüber zu berichten.

Das Pflichtprogramm allein würde auf Dauer aber weder Redaktion noch Berichterstatter befriedigen, die Leser schon gar nicht. Die Kür ist ebenso wichtig. Doch stets gilt: Vor dem Glanz kommt die Substanz. Nicht jedem Text gelingt es, die sperrige Vielfalt der Welt in einen sanft dahinplätschernden Schreibfluss münden zu lassen. Die Welt ist kompliziert – auch in Nachrichten, in Reportagen, in Analysen.

So erzählen Korrespondenten ihre Länder. Und da die Welt nie auserzählt ist, gibt es für sie nie Feierabend. Ihre Arbeit funktioniert nach dem Prinzip der Selbstausbeutung. Einer ungemein bereichernden Selbstausbeutung. Denn wer wird schon dafür bezahlt, durch die Weltgeschichte zu reisen und davon zu erzählen?