Irina Scherbakowa im Interview : In einem versiegelten Sack

Irina Lasarjewna, als Historikerin, die bei der Gesellschaft „Memorial“ in Moskau das Bildungsprogramm leitet, lesen Sie seit langem auch die F.A.Z. Welche Themen verfolgen Sie dabei?

Ich interessiere mich besonders für die Geschichte des Nationalsozialismus, auch im Kontext der Vergangenheitsaufarbeitung in Russland. Daher fand ich den Historikerstreit um Ernst Nolte, den die F.A.Z. angefangen hatte, sehr wichtig. Er ist übrigens in Russland bis heute aktuell. In den Nullerjahren beriefen sich russische Geschichtsrevisionisten auf Nolte, sie betonten die Machtpolitik, und dass Stalin eigentlich nichts Besonderes gewesen sei im Kontext anderer Diktaturen. Das war die Zeit unserer Polittechnologen, die sagten, Völkermord und Verbrechen habe es überall gegeben. Alles wurde relativiert. Das zerstörte die Moralvorstellungen. Inzwischen sind sie weitergegangen und sagen einfach, Stalin war ein großer Führer.

Als Germanistin haben Sie ostdeutsche Schriftsteller übersetzt, Sie waren oft in der DDR, kannten die F.A.Z. aber lange vor Ihrem ersten Besuch in Westdeutschland. Wie kam das?

In den siebziger Jahren arbeitete ich in der Zeitschrift „Sowetskaja literatura“ (Sowjetliteratur), die die Errungenschaften der sowjetischen Literatur in Übersetzungen im Ausland präsentieren sollte. Die Redaktion bekam ausländische Zeitungen, die „New York Times“, „Le Monde“ und auch die F.A.Z. Es gehörte zu meinen Aufgaben, diese Zeitungen vom Postboten in einem versiegelten Sack abzuholen und sie mit einem sechseckigen Stempel zu versehen, der besagte, dass ein gewöhnlicher Sowjetbürger sie nicht lesen durfte, und dass sie in einem Sondermagazin aufbewahrt werden mussten. Nur der Chefredakteur und der stellvertretende Chefredakteur durften sie lesen. Aber bevor ich den Stempel draufdrückte, habe ich sie natürlich selbst gelesen.

Als Sie in den achtziger Jahren für die „Literaturzeitung“ (Literaturnaja gaseta) arbeiteten, verfassten Sie auch Digest-Artikel der deutschen Feuilletons. Was war am F.A.Z.-Kulturteil besonders?

Dass Literaturrezensionen eine historisch-politische Bedeutung hatten. Das galt auch für die russische Literatur und Literaturkritik. Die sowjetische Geschichte konnte in der Sowjetunion nicht seriös erforscht werden, man hatte keinen Zugang zu Archiven, nur in der Literatur konnte man die Wahrheit darstellen, freilich im ständigen Kampf mit der Zensur. Die Publikation eines literarischen Werks, eines kritischen Aufsatzes spielte für das gesellschaftliche Bewusstsein eine riesige Rolle. Während des Tauwetters und später wurden die Kämpfe im Umfeld der Literatur ausgetragen. Auch die Figur von Marcel Reich-Ranicki war interessant. Er provozierte zwar oft. Aber diese Macht des Kritikers, das war uns nah. Dann fand ich auch die Polemik um Günter Grass wichtig, dessen späte Selbstfindung, seine schwierige, doppelte persönliche Geschichte – und dass die Zeitung sich da hineinhängte.