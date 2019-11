Greser & Lenz : „Wir sind die Hofnarren“

Aktualisiert am

Ein kleines Wunder, das man mit Humor nehmen muss: Greser & Lenz, zwei Zeichner der „Titanic“, wurden Karikaturisten der Zeitung. Ein Gespräch im Wirtshaus „Zum Fegerer“ in Aschaffenburg.

Was kaum einer weiß: Einst bekehrten Greser (links) & Lenz einen indigenen Volksstamm aus Papua-Neuguinea von seiner kannibalistischen Unart mit Hilfe eines alten Familienrezepts für fränkische Klöße. Bild: Barbara Klemm

GRESER: Wir sind mit unseren Zeichnungen noch nie vor Gericht gelandet. Wieso eigentlich nicht?

LENZ: Vielleicht sind wir zu harmlos.

GRESER: Ja, schau’ Dir unsere Nazis an. Die zeichnen wir eigentlich sehr nett. Aber genau das treibt die zur Weißglut. Man muss nicht übertreiben, um jemanden zur Weißglut zu bringen.

LENZ: Das ist dann ein guter Witz. Und die Sache mit dem Gericht: Das liegt an unserer künstlerischen Freiheit. Da ist man in Deutschland Gott sei Dank immer noch sensibel, was Einschränkungen angeht.

GRESER: Ja, die Freiheit wird bei uns ist immer noch hochgehalten. Nicht so wie in der New York Times. Da darf keine Karikatur mehr erscheinen.

LENZ: Da haben mal wieder die Utopisten einer diskriminierungsfreien Welt zugeschlagen.

GRESER: Ja, deppert. Aber so weit ist es bei uns noch nicht.

LENZ: Obwohl. Björn Engholm hat mal fünfzigtausend Mark bekommen. War fast der Ruin für die „Titanic“.

GRESER: Weshalb nochmal?

LENZ: Engholm hatten wir in der Barschel-Affäre in die Badewanne gelegt. War das Titelblatt.

GRESER: Geschmacklos. Was haben wir drunter geschrieben?

LENZ: „Sehr komisch, Herr Engholm“

GRESER: Noch komischer ist, dass Klagen und Beschwerden immer nur von der SPD kamen. Helmut Kohl, der häufiger und weitaus schärfer von „Titanic“ angegriffen wurde, hatte das nie gemacht.

LENZ: Andere haben sich bedankt.

GRESER: Der Behinderte zum Beispiel. Für „Dr. Schäubles Schattenkabinett“.

LENZ: Ja, stimmt. Zwei Briefe gab es. Ein Nicht-Behinderter, der hat sich stellvertretend aufgeregt. Ein Behinderter, der fand das integrativ und gut. Das war, als es um die Nachfolge für Kohl ging.

GRESER: Lauter Behinderte im Schattenkabinett des Rollstuhlfahrers.

LENZ: Voll geschmacklos.

GRESER: Normal ist, wenn auch über Behinderte mal ein Witz gemacht werden darf.

LENZ: Das Normale ist der Witz, der Humorlose ist unnormal. Wer sich aggressiv über einen Witz echauffiert, ist in unseren Augen nicht ganz dicht.

GRESER: Man kann die Welt als Tragödie oder Komödie begreifen, beide Haltungen ändern sie nicht, die komische macht sie aber erträglicher.

LENZ: Ideologen sind völlig humorlos. Diktatoren neigen nicht dazu, ihre Sache mit Humor zu nehmen.

GRESER: Erdogan zum Beispiel. Seinen Namen hatten wir in einer Zeichnung untergebracht, die sehr freundlich das Jubiläum 50 Jahre Türken in Deutschland thematisierte. Über der Hundehütte einer von einem Türken betriebenen Almwirtschaft. Da gab es Proteste.

LENZ: Deswegen wurde der deutsche Botschafter in Ankara einbestellt! Die spinnen, die Türken.

GRESER: Früher waren die Gegner der Satire Kaiser, Militär, Kirche – den Kaiser gibt es nicht mehr, unser Militär ist eine Lachnummer, die Kirchen sind leer. Aber solche, die ihre Sache mit fanatischem Ernst vertreten, sind geblieben, die kleinen Diktatoren werden mehr. Die Maulkörbe nehmen zu.

LENZ: Wenn man das alles ernst nimmt, kriegt man Depressionen.

GRESER: Aber es ist ja auch umgekehrt. Wer nicht mehr ernst genommen wird, über den werden auch keine Witze mehr gemacht.

LENZ: Schon hart, wenn man um Witze betteln muss.

Mehr zum Thema 1/

GRESER: Der Schriftsteller Martin Mosebach hat sich ja mal bei uns bedankt, dass wir immer noch Witze über die katholische Kirche machen. Er ist selbst sehr katholisch, und wir gäben der Kirche immer mal wieder das Gefühl, dass sie noch relevant ist.

LENZ: Apropos. Was machen wir zum 70. der FAZ? Zum fünfzigsten Geburtstag hatten wir die Penner am Zeitungskiosk, die das feine Blatt bejubeln.

GRESER: Damals hat sich Joachim Fest beschwert.

LENZ: Wir sehen die Welt eben von unten, nicht von oben – als Korrespondenten des gesellschaftlichen Bodensatzes.

GRESER: Wir sind die Hofnarren. Das funktioniert nur bei der FAZ. Weil es da noch ein höfisches Ritual gibt.

LENZ: Bist Du sicher?

GRESER: Naja, jedenfalls nach außen. Das Schöne an der FAZ ist doch, dass der Bruch zu uns so groß ist. Stell Dir vor, das wäre ein von Drogen versiffter Sauhaufen, da würden wir doch gar nicht aus der Rolle fallen.

Mit Greser & Lenz sprachen Achim Greser und Heribert Lenz.