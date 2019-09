Gespräch mit jungen Lesern : Wo informierst du dich?

Es ist nicht so, als würden die jungen Leute keine Zeitungen mehr lesen. Das wird auf dem dritten FAZ.NET-Panel auf dem Kongress der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zwar schnell klar. Aber: „Ein Abo von 1 Medium ist aktuell nicht meine Zukunftsplanung“, sagt die 24 Jahre alte Maria Hademer auch.

Hademer, eine der drei anwesenden Nachwuchsleser, sagt bewusst nicht „ein Medium“, sondern „1 Medium“, um einen durch den österreichischen Rapper Moneyboy populär gewordenen Sprachwitz zu zitieren. Der Witz ist noch zu jung, als dass ihn viele Menschen über 30 kennen würden, aber mit mehr als drei Jahren, seit er im Internet viral gegangen ist, ist er auf der anderen Seite ganz schön alt.

Als Moneyboy mit seiner „1“ berühmt wurde, war der zweite Panelteilnehmer, Paul Harder, noch nicht ganz 13 Jahre alt. Heute ist er 16 und seit Oktober Stadtschulsprecher von Frankfurt. Medienangebote, speziell für junge Leute, findet er „peinlich“.

Harder ist aufgewachsen in einer Zeit, in der sich nicht nur der Nachrichtenkonsum durch Influencer, Livestreams und Co. verändert, in der sich auch das Bild der Jugend in Deutschland geweitet hat. Neben Moneyboys „1“ prägt nun auch die globale Bewegung Fridays for Future den heranwachsenden Teil unserer Gesellschaft.

Der dritte Teilnehmer der Diskussion, die Ina Lockhart und Martin Franke, Redakteure vom Dienst bei FAZ.NET, leiten, ist denn auch eines der bekanntesten Gesichter von „Fridays for Future“ in Deutschland. Jakob Blasel, 19 Jahre alt, sagt: „Journalismus muss günstiger und zugänglicher werden.“

Influencer verdrängen etablierte Medien

Blasel hat als Kind die Lokalzeitung gelesen, die in seiner Heimat in der Nähe von Kiel erscheint. Später versuchte ihn sein Vater von einem E-Paper-Abo zu überzeugen, Blasel fand das langweilig. „Auf PDFs rumzuzoomen ist irgendwie nicht so mein Ding“, sagt er und erntet Lacher aus dem Publikum.

Hademer, Harder und Blasel sitzen nicht nur als Privatpersonen auf der Bühne. Die Drei sprechen auch für Ihre Generation. Hademer hat in Bad Homburg mit dem Gründerzentrum Groundr schon ein eigenes Unternehmen aufgebaut und kennt sich gut in der jungen Start-up-Szene aus. Harder spricht als Stadtschulsprecher sowieso ständig für seine Klassenkameraden. Er kritisiert, viele Altersgenossen würden sich auf die Aussagen von Influencern verlassen und nicht mehr die „reflektierteren“ Angebote der etablierten Medienhäuser nutzen.

Blasel wendet ein: Ein Kommentar des Welt-Chefredakteurs Ulf Poschardt sei nicht unbedingt reflektierter als ein Video des Youtubers Rezo. Der 19 Jahre alte Aktivist erzählt, wie anstrengend es sei, junge Mitstreiter zu einem differenzierteren Umgang mit Quellen zu bewegen. Sie würden nicht immer verstehen, wieso man eine linke Zeitung wie „Neues Deutschland“ oder ein rechtes Portal wie „Tichy‘s Einblick“ kritisch betrachten müsste.

Gleichzeitig beklagt Blasel, dass selbst etablierte Zeitungen – auch die F.A.Z. – Themen, die Medien außerhalb des politisch gemäßigten Spektrums setzen, übernehmen würden. Für „Fridays for Future“ sei nur relevant, was online stehe und oft schauten die Aktivisten nur flüchtig, wo sie in der Berichterstattung vorkommen. „Wir gucken, ob wir in der Tagesschau sind oder nicht und ob wir auf der Titelseite sind oder nicht“, sagt Blasel.

Eine Zukunft der gedruckten Zeitung sieht der Aktivist nicht. „Aus Coolness werden Leute in zehn Jahren noch die F.A.Z. aufblättern, aber niemand wird sie sich für den täglichen Happen Information noch kaufen“, sagt er. Ähnlich wie Hademer wünscht sich Blasel ein Abo-Modell, bei dem sich der Leser die gewünschten Nachrichten aus vielen verschiedenen Zeitungen und Onlineportalen zusammenstellen kann. Es dürfte nicht mehr als zehn Euro im Monat kosten.

Hademer zahlt aktuell nichts, um Nachrichten lesen zu können. „Es gibt einfach ein unglaublich großes Infoangebot im Netz. Wenn man Zeit hat, dieses Angebot zu reflektieren, spart man Geld“, sagt sie entschuldigend. Trotzdem glaubt sie, dass ein Fortbestand der etablierten Medienhäuser wichtig ist, um die Qualität der verfügbaren Nachrichten zu sichern.