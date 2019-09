70 Jahre F.A.Z. : „Wir arbeiten jeden Tag daran, uns für Sie unverzichtbar zu machen“

Seit ihrer ersten Ausgabe sei die F.A.Z. die „wichtigste Informationsquelle für die Leistungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“, sagte F.A.Z.-Geschäftsführer Thomas Lindner in seiner Begrüßung – und das wolle sie auch im Digitalen sein. „Wir arbeiten jeden Tag daran, uns für Sie unverzichtbar zu machen“, versprach Lindner, der den Lesern auch den neuen Markenauftritt der F.A.Z. vorstellte, der pünktlich zum 70. Geburtstag überarbeitet wurde. Neben der „Kluger Kopf“-Kampagne, die seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Motiven für die F.A.Z. wirbt und national wie international vielfach ausgezeichnet wurde, wird es künftig eine weitere Kampagne mit dem Claim „Freiheit beginnt im Kopf“ geben.

Der erste F.A.Z.-Leserkongress ist aber auch eine Gelegenheit, endlich einige jener drängenden Fragen zu beantworten, die viele Leser, die der F.A.Z. teils seit Jahrzehnten die Treue halten, seit langem stellen: Wie entsteht jeden Tag die Zeitung für Deutschland? Wer entscheidet darüber, welche Themen wie im Blatt landen oder kommentiert werden? Was unterscheidet die Arbeit der F.A.Z.-Korrespondenten von der der Redakteure in der Redaktion in der Hellerhofstraße in Frankfurt, und was die verschiedenen Druckausgaben von der D1 (erste Ausgabe) bis zur R (Rhein-Main-Ausgabe)? Warum ist es kein Fehler, sondern ein Ausdruck der viel gelobten Pluralität der F.A.Z., dass ein und dasselbe Thema in verschiedenen Büchern der Zeitung manchmal unterschiedlich kommentiert wird? Was bedeutet das Herausgeberprinzip? Und was unterscheidet die Zeitung für Deutschland von vielen anderen Medien – neben der Tatsache, dass sie über eines der größten Korrespondentennetze weltweit verfügt?

Zum Beispiel, dass die F.A.Z. von ihren Korrespondenten „keine Fiktionalisierung oder romanhaft runde Geschichten“ fordert wie manche anderen Blätter, sondern Texte, „die die Wirklichkeit beschreiben“, wie der Chef der politischen Nachrichtenredaktion Richard Wagner am Vormittag im Gespräch mit dem Verantwortlichen Redakteur für Zeitgeschehen Reinhard Müller erklärte. „Unsere Kardinaltugenden sind Nüchternheit und Besonnenheit, das ist gerade jetzt ein wichtiges Gegengewicht gegen den derzeitigen Dauererregungszustand.“

Eine klare Trennung von Nachricht und Meinung und überhaupt ein Journalismus, der sich „der Sache widmet und nicht der eigenen Eitelkeit“, das sei die DNA der F.A.Z. in allen Erscheinungsformen, sagte Wagner, der mit seinem Team in der Frankfurter Hellerhofstraße für alles verantwortlich zeichnet, was in der F.A.Z. mit politischen Nachrichten zu tun hat. Neben großer Sachkenntnis und fachlicher Brillanz fordert er von seinen Redakteuren auch eine „große Ironiefähigkeit“ – schon um den Stress, den die hektische Produktion für viele verschiedene Medienkanäle erzeugt, zu ertragen.

Dem täglichen Produktionsstress zwischen Brexit-Chaos und Trumps Ukraine-Affäre standzuhalten, das sei nicht immer einfach, gestand Wagner – aber auch dabei helfe oft Humor und ansonsten ein kleiner Zettel, der seit Anbeginn der Zeiten in der Nachrichtenredaktion hängt und eine Weisheit aus der Londoner Fleet Street zitiert, dem traditionellen Zentrum der britischen Presse: „Journalismus ist ein lausiger Job. Aber immer noch besser als Arbeit.“