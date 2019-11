Arbeit eines Herausgebers : Neben Papst und SPD-Chef

Es lässt sich lange darüber streiten, wer in einer Zeitung den besten Job hat. Dem Volontär ist bekanntlich nichts zu schwer. Auslandskorrespondent zu sein ist erst recht ein Traum, denn man ist weit weg von der Zentrale und wegen Funklöchern und anderer Widrigkeiten nicht immer zu erreichen. Aber redigieren lassen müssen sich auch die Freiherren des Journalismus. Und dann kann ihnen jeder Nachrichtenredakteur an ihren Texten vorführen, wie es sich mit der Satzstellung im Deutschen wirklich verhält. Der Verfasser dieser Zeilen, dem alle diese journalistischen Existenzformen vergönnt waren, muss freilich feststellen: Das schönste Amt neben Papst und SPD-Vorsitzendem ist das des Herausgebers.

Allerdings braucht es doch ein paar Jahre, bis man das ganze Ausmaß des damit verbundenen Glücks erkennt. Eine Vorbereitung wie früher bei den Kandidaten des Politbüros gibt es nicht. Die Information über das bevorstehende Schicksal reicht kaum über Andeutungen hinaus. Denn selbst wortgewandten Veteranen fällt eine adäquate Beschreibung schwer.

Die Frage eines Neulings, der noch vor dem Beitritt wissen wollte, wie es im Herausgebergremium zugeht, wurde von einem schon hartgesottenen Mitglied mit einem Lächeln und der Bemerkung beantwortet, dass man dann ja auch gleich versuchen könne, einem Ledigen die Ehe zu erklären. Wir wollen diesen Vergleich nicht weiter strapazieren, müssen aber zugeben, dass er uns zwei Jahrzehnte später schon deswegen nicht mehr vollkommen abwegig erscheint, weil man doch viel Zeit miteinander verbringt.

Herausgeber hatten auch noch andere Aufgaben

Und auch Herausgeber sind, selbst wenn jedenfalls früher gelegentlich daran gezweifelt wurde, nur Menschen, zudem meistens recht verschiedene, denn das ist der segensreiche Zweck dieser einzigartigen Konstruktion. Diese Menschen waren in aller Regel bis zum schicksalhaften Tag der Kooptation ganz zufrieden mit dem, was sie bis dahin im Dienst dieser Zeitung tun durften. Dann aber trifft sie unvermittelt und mit voller Wucht die Verantwortung für das Ganze.

Wuchtige Texte schreiben zu können, da hatte die ehemalige Online-Chefin eines geschätzten Blattes im Süden der Republik schon recht, reicht dann nicht mehr. Der Kollegin entging aber wohl, dass viele der alten weißen Männer, die sie mit Recht bedauerte, längst schon von Leitartiklern zu leitenden beziehungsweise leidenden Managern mutiert sind.

Anders wären die Probleme nicht zu bewältigen, von denen man als einfacher Schreiber gar nicht wusste, dass es sie gibt. Auf der anderen Seite darf ein Herausgeber Dinge tun, von denen er nur träumen konnte, als er noch tagein, tagaus immer nur Reportagen schreiben musste. So kann er sich auf dem Chefposten endlich investigativ in Kostenstatistiken hineingraben. Und dazwischen zur Entspannung bunte PowerPoint-Präsentationen schauen, die mehr Folgen haben als „Game of Thrones“.

Auch die früheren Generationen durften sich schon hin und wieder mit betriebswirtschaftlichen Fragen beschäftigen. Die Herausgeber dieser Zeitung halten seit jeher Anteile an der Gesellschaft. Damit wird ihre besondere Stellung als Hüter der redaktionellen Unabhängigkeit unterstrichen. Gerade in den ersten Jahren nach der Gründung, die wahrlich kein Zuckerschlecken waren, mussten die Herausgeber daher auch Buchhalter sein, die jeden Pfennig zweimal umdrehten. In den guten alten Zeiten, die danach folgten, konnten sie sich hingegen ganz dem Publizistischen hingeben. Mancher hatte daneben sogar noch ausreichend Zeit, um auf die Jagd zu gehen, wonach auch immer.

Heutzutage braucht man solche Ablenkung nicht mehr zu befürchten. Denn schon im Dienst gibt es genügend Abwechslung. Mit der Monotonie des seit Gutenberg ewig gleichen Geschäftsmodells ist es endlich vorbei. Die unendlichen Weiten des Internets laden fortwährend zu neuen Expeditionen ins digitale Unbekannte ein.

Mehr zum Thema 1/

Das ist der Punkt, an dem auch ein Herausgeber ohne jede Ironie von Glück sprechen kann: dem Glück, in diese Abenteuer mit einer sagenhaft guten Mannschaft ziehen zu dürfen. Die beweist nicht länger nur auf den Seiten einer Tageszeitung, was in ihr steckt. Sie demonstriert ihre geballte Intelligenz und ihre vielfältigen Talente in einem ganzen Bündel von gedruckten Produkten und digitalen Kanälen.

Trotz der vielen Herausforderungen, mit denen alle Medienhäuser zu kämpfen haben, ist die Stimmung in dieser Zeitung aufgeräumter, als draußen vermutet wird. Selbstironie gehört zur Hauskultur. Wir lachen viel, aber nicht nur über uns selbst. Manche Trolle würden vor Wut platzen, wenn sie wüssten, welches Amüsement ihre Absonderungen hervorrufen. Auch die Volten der Weltpolitik kann die Redaktion nicht immer ganz ernst nehmen. Ein Kollege von altem Schrot und Korn befand nach einer solchen Diskussion: „Wir sind schon eine ziemliche Rasselbande!“ Zu ihren Anführern gehören zu dürfen ist ein Privileg. Denn so eine Truppe gibt es nicht noch einmal.