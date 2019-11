Alltag in der F.A.Z.-Redaktion : Ein Anker im Meer der Unordnung

Der Platz in der Zeitung ist knapp. Nur was den Qualitätstest besteht, wird ausführlich gewürdigt. Was der Tag bringt, beschreibt der F.A.Z.-Nachrichtenchef.

Die Welt steht nicht still und der Nachrichtenstrom reißt nie ab: Das ist noch nie so wahr gewesen wie in unserem Zeitalter der Beschleunigung, Entgrenzung, digitalen Dauerverfügbarkeit von allem und jedem und der allgegenwärtigen Meinungsschnellschüsse. Das politische Durcheinander ist zwar verstörend, aber auch besonders erklärungsbedürftig, weshalb es in der Nachrichtenredaktion nie langweilig wird und die Zeitungsseiten sich quasi von allein füllen.

Richard Wagner Verantwortlich für politische Nachrichten. F.A.Z.

Es ist nicht das Geringste, dass der tägliche Redaktionsschluss auch unter politisch und medial (gibt es überhaupt noch einen Redaktionsschluss?) derart widrigen Bedingungen so sicher bleibt wie das Amen in der Kirche. Jeden Tag, komme, was da wolle. Dann erscheint eine Zeitung, die eine unordentliche Wirklichkeit in Form bringt, verständlicher macht und obendrein noch in die Hand genommen werden kann.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung leistet sich dafür eines der größten Korrespondentennetze im In- und Ausland. Korrespondenten und ihre „Betreuer“ in der Redaktion sprechen Tag für Tag die aktuelle sowie mittel- und langfristige Berichterstattung durch. Das heißt nicht, dass der Korrespondent Regieanweisungen bekäme, man will ja schließlich wissen, was wirklich los ist, und nicht aufgeschrieben bekommen, wie man selbst die Welt gern hätte. Überhaupt gilt hier das vom wechselseitigen Vertrauen getragene Prinzip der langen Leine, weil sich so die großartigen Talente aller am besten entfalten können. Politisch korrekte Rücksichtnahmen? Gibt es nicht, auch wenn das von interessierter Seite immer wieder gern behaupte wird.

Jeder hat das Recht, redigiert zu werden

Die fertigen Artikel gehen durch die Hände der Redakteure, denn es gilt das Vieraugenprinzip oder, anders gesagt: Jeder hat das Recht, redigiert zu werden! Nachdem die Artikel redigiert, Fehler (möglichst) eliminiert worden sind, werden sie mit Vorspann und Überschrift versehen, die am Ende vom Nachrichtenchef abgenommen werden.

Der Weg dahin ist nicht immer ganz reibungslos, denn der Platz zur Selbstverwirklichung, wie ein Herausgeber das journalistische Schreiben einmal spöttisch genannt hat, ist begrenzt. Da aber die Freude der Korrespondenten und Redakteure, ihre Themen und – wenigstens ein bisschen – auch ihre Namen in der Zeitung abgedruckt zu sehen, viel größer ist als der vorhandene Platz, muss in der Nachrichtenredaktion entschieden werden, was heute wichtig ist und was sich auf seinem Weg ans Licht der Welt noch etwas gedulden muss.

Oft fallen die Entscheidungen leicht, wenn es um Großthemen wie zum Beispiel einen Durchbruch beim Brexit, das Klimapaket der Bundesregierung, die Krim-Annexion, einen Terroranschlag oder das Amtsenthebungsverfahren gegen den amerikanischen Präsidenten geht. In weniger eindeutigen Fällen muss man einem Autor mehr oder weniger einfühlsam beibringen, dass die akute Relevanz seines Themas hauptsächlich im Auge des Verfassers liegt und darum durchaus Aufschub duldet – wie gesagt, der Platz ist knapp. (Dass er das Thema ja immer in den unendlichen Weiten des Internets unterbringen könne, sagen wir schon lange nicht mehr!)

Unbeschadet durch den Redaktionsalltag

Nur aus einem ideenreichen Zusammenspiel zwischen Redaktion und Korrespondenten wird aus dem mit Themen gespickten Schmierzettel des Nachrichtenchefs jeden Tag eine Weltzeitung. Es braucht aber nicht nur eine andauernde Gesprächsbereitschaft, sondern auch eine hohe Konferenzfestigkeit vor allem des Nachrichtenchefs, damit er die vielen Abstimmungsrunden eines Redaktionstages ohne Schaden an Körper und Geist übersteht: angefangen mit ersten Abstimmungsgesprächen am Morgen mit den Kollegen des Internets, dann im Kreise der Nachrichtenredakteure, über die kleine Lage mit dem „Denkerflügel“ (den Ressortleitern und Kommentatoren), den Gesprächen mit dem Bildredakteur, was als Bild für die Seite 1 taugen könnte, bis hin zur ressortübergreifenden Abstimmung, um Dubletten zu vermeiden, aber auch, um zu sehen, was aus anderen Ressorts auf die Seite 1 drängen könnte. Dann kommt der Endspurt: Umbruchkonferenz, Glossenkonferenz (was wird Leitartikel, Leitglosse, Kommentar auf der Schlussseite?).