Joachim Gauck im Interview : Eine kaum erklärbare Traurigkeit

Herr Präsident Gauck, was ist das größte Versäumnis der Wiedervereinigung?

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



(seufzt) Ich habe darüber lange nachgedacht. Mir fällt da nur wenig ein. Sicher gibt es Gruppen, denen mehr Gerechtigkeit hätte widerfahren können, wenn es etwa um Renten geht. Bei mehr Zeit hätte man anders, mit mehr Kontrolle gestalten können, etwa beim wirtschaftlichen Übergang. Aber diese Zeit gab es nicht.

Gibt es Fehler, die man heute noch reparieren könnte? Gibt es eine Systemverdrossenheit, der man mit der damals aus guten Gründen nicht vollzogenen Verfassungsneuschöpfung heute begegnen könnte?

Der ostdeutschen Demokratiebewegung war das wichtig, und idealerweise wäre eine neue Verfassung der Weg gewesen. Aber eine Verfassungsdebatte ist nicht in einem halben Jahr zu bewältigen. Es war damals bewegend, zu sehen, wie die Menschen darangingen, eine eigene Verfassung zu schaffen. Es ist ein generelles Manko dieser schnellen Vereinigung, dass die Ermächtigung der Akteure, die aus der Ohnmacht heraus plötzlich begriffen haben: „Mensch, wir sind ja das Volk, und wir werden die Verantwortlichen sein“, dass diese Phase so schnell zu Ende ging. Es hat etwas Tragisches, dass dieser glückhafte Moment des Aufbruchs und des Erkennens der eigenen Potentiale durch die zu Hilfe kommenden Spezialisten aus dem Westen, die wir übrigens brauchten und denen wir dankbar sind, dazu geführt hat, dass ein Teil der neu Aktivierten sich zurücklehnte und sagte, ach die können das ja besser. Dann lässt man sich nur noch verwalten. Daraus erwächst später eine Frustbewegung, die so tut, als wären die Westdeutschen über uns gekommen. Dabei war es der Wille der Ostdeutschen, der diese schnelle Einigung gewünscht herbeigeführt hat. Deswegen ist es völlig verfehlt, von „Übernahme“ zu sprechen. Aber zweifellos haben viele durch diese Art des Übergangs auch an Handlungsmacht verloren.

Fehlt dieser basisdemokratische Moment auch heute noch?

Was fehlt, ist ein breites, gewachsenes demokratisches Selbstverständnis. Auch im Westen konnten sich die Deutschen erst langsam in einem Raum der Freiheit zu Citoyens entwickeln. Deshalb haben wir in jedem Land, das sich in einem Transformationsprozess aus einem totalitären Staat befindet, diesen Rückstand an Zivilgesellschaft. Dieses Abschütteln der Ohnmacht ist eben nicht zu verordnen, das muss gelernt sein. Meines Erachtens ist nicht der Unterschied Ossi/Wessi, sondern Ossi/Ossi am bemerkbarsten. Freiheit ist doch im Kern Verantwortung. Nur die muss eingeübt werden. Bis heute ist in Ostdeutschland jenes Netz von zivilgesellschaftlichen Initiativen, auf die Politik im Westen bauen kann, dünner. Deshalb sind hier Populisten und speziell Rechtsradikale auch erfolgreicher.

Sie sprechen von eingeübt, könnte man auch festgefahren sagen, im Westen?

So würde ich es nicht beschreiben. Aber in allen Gesellschaften haben Sie Kräfte, die den Wandel positiv bewerten und die sich vor ihm fürchten.

Wandel muss nicht immer positiv sein ...

Aus der Diktatur kommend, schon. Aber das Komplizierte ist, dass die Probleme des Einigungsprozesses vermischt sind mit dem weltweiten Wandel aufgrund von Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel und Migration. Die alten Gewissheiten sind verschwunden. Noch ist längst nicht überall ausgemacht, wie der Wandel positiv zu gestalten ist.

Was war gut an der DDR?