Trumps Auftritt im Kongress Die wichtigste Rede seiner Amtszeit?

„Mr. Speaker, the President of the United States“. Wenn Donald Trump am Dienstagabend um 21 Uhr Ortszeit im Kapitol in Washington ans Podium treten wird, ist das in jedem Fall ein historischer Moment. Die erste Rede vor den Mitgliedern beider Kammern des amerikanischen Kongresses („address to a joint session“) gilt als bedeutender erster Einschnitt einer Präsidentschaft. Es ist ein Moment, in dem nicht nur die Vertreter der Legislative, sondern auch viele Millionen Amerikaner ganz genau hinhören, was ihr Staatsoberhaupt ihnen zu sagen hat.

„Alles, was ich habe, hätte ich gerne gegeben, um heute nicht hier stehen zu müssen“, erklärte Lyndon B. Johnson im November 1963, als er nur wenige Tage nach dem Tod seines Vorgängers John F. Kennedy seine erste Rede vor dem Kongress hielt. „Ich will keine Flitterwochen mit euch“, sagte Gerald Ford 1974 an gleicher Stelle zu den versammelten Senatoren und Abgeordneten des Repräsentantenhauses, nachdem sein Vorgänger Richard Nixon im Zuge des Watergate-Skandals zurückgetreten war. „Ich will eine gute Ehe.“

Bill Clinton setzte Anfang der 90er-Jahre zunächst auf Humor. „Es ist schön, einen frischen Vorwand zu haben, um eine lange Rede zu halten“, lautete sein erster Satz. Siebenundsechzig Millionen Amerikaner schauten damals am Fernseher zu – ein Rekord, den Donald Trump dieses Mal knacken könnte. Nach vierzig turbulenten Tagen im Amt und äußerst schlechten Beliebtheitswerten ist die Erwartungshaltung groß. Zahlreiche Beobachter sind sich einig: Auch wenn es offiziell noch keine „Rede zur Lage der Nation“ ist (die erfolgt frühestens nach einem Jahr als Präsident), wird dies Trumps bisher wichtigste Rede.

Mehr zum Thema

Worüber wird er sprechen?

Die Ankündigung von Trumps Pressesprecher Sean Spicer klang zuletzt noch recht vage. „Woher wir kommen und wohin wir gehen“, das seien die zwei Hauptaspekte, die der Präsident in seiner Rede beleuchten werde. Er habe von seinem Vorgänger im Amt „ein Chaos geerbt“, wurde Trump zuletzt nicht müde zu betonen. Sehr wahrscheinlich ist, dass er diese Sichtweise auch dieses Mal wieder zum Besten geben wird, verbunden mit zahlreichen Verweisen auf das, was er bereits alles erreicht habe. Vor allem aber dürfte Trump aufzuzeigen versuchen, mit welchen Ideen er Amerika künftig verändern will.

Wie viele Details wird er preisgeben?

Gerade bei den Themen Steuer- und Gesundheitsreform erwarten viele Amerikaner endlich mehr Klarheit. Auch die Frage, wie die im Wahlkampf immer wieder lautstark angekündigten Infrastrukturmaßnahmen, für die er ebenfalls die Unterstützung des Kongresses benötigt, genau aussehen und finanziert werden sollen, muss Trump beantworten. Die Tatsache, dass der Präsident bislang wenig konkrete Zahlen und Zeithorizonte genannt hat, macht auch viele Anleger nervös. Sollte Trump weiter schwammig bleiben, könnte es an den amerikanischen Aktienmärkten, wo dem Republikaner nach seinem Wahlsieg ein großer Vertrauensvorschuss gewährt wurde, zu deutlichen Kurskorrekturen kommen.

$stleKurz To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video © reuters Dax-Anleger bleiben vor Trump-Rede vorsichtig

Welchen Ton wird er anschlagen?